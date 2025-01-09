بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

وجه نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم، رسالة إلى جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، بعد الإنجاز الطبي الذي وصل إليه وكشف عنه في الأيام الماضية.

وكان الدكتور مجدي يعقوب، تمكن من الوصول إلى صمامات قلب طبيعية، تتكون من أنسجة الجسم وتنمو بشكل طبيعي داخل الجسم أيضًا ويعد هذا إنجاز فريد من نوعه في العالم.

ونشر محمد عبد المنعم صورة للدكتور مجدى يعقوب عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها: "دائمًا نفتخر بيك، مع وضع رمز تعبيري قلب".