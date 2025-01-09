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"نفتخر بيك".. محمد عبد المنعم يوجه رسالة إلى مجدي يعقوب

05:59 ص الخميس 09 يناير 2025
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب نيس الفرنسي
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم لاعب فريق نيس
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم
  • عرض 25 صورة
    محمد عبد المنعم مع منتخب مصر
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    مؤسسة مجدي يعقوب تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها
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    مؤسسة مجدي يعقوب تحتفل بمرور 15 عامًا على تأسيسها
  • عرض 25 صورة
    مجدي اليعقوب
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    الخطيب يزور مؤسسة مجدي يعقوب
  • عرض 25 صورة
    الخطيب يزور مؤسسة مجدي يعقوب
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    مجدى-يعقوب
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    الدكتور مجدي يعقوب
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    تكريم مجدي يعقوب ضمن الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية
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    مجدي يعقوب
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وجه نجم منتخب مصر ونادي نيس الفرنسي محمد عبد المنعم، رسالة إلى جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، بعد الإنجاز الطبي الذي وصل إليه وكشف عنه في الأيام الماضية.

وكان الدكتور مجدي يعقوب، تمكن من الوصول إلى صمامات قلب طبيعية، تتكون من أنسجة الجسم وتنمو بشكل طبيعي داخل الجسم أيضًا ويعد هذا إنجاز فريد من نوعه في العالم.

ونشر محمد عبد المنعم صورة للدكتور مجدى يعقوب عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتب عليها: "دائمًا نفتخر بيك، مع وضع رمز تعبيري قلب".

محمد عبد المنعم مجدي يعقوب رسالة محمد عبد المنعم إلى الدكتور مجدي يعقوب الدكتور مجدي يعقوب
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