ستوري نجوم كرة القدم.. أشرف داري ومؤمن زكريا.. رونالدو في مران النصر.. تهنئة كهربا لمعلول

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كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم الإنجليزي، جود بيلينجهام صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال مشاركته في المران الجماعي لريال مدريد.

وشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو متابعيه، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في المران الجماعي للنصر السعودي.

وأعاد على معلول لاعب النادي الأهلي، صورة قام زميله بالفريق محمود كهربا بنشرها، لتهنئته بمناسبة عيد ميلاده.

وقام محمد عبد المنعم، بنشر صورة عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، للدكتور مجدي يعقوب وكتب عليها: "دائمًا نفتخر بيك".

وحرص النجم الفرنسي كريم بنزيما، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كما نشر عمرو السولية، صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للأهلي.

ونشر أشرف داري لاعب النادي الأهلي، صورة ه رفقة مؤمن زكريا نجم الفريق السابق، خلال مباراة الأهلي وسموحة يوم الثلاثاء الماضي.

وقام أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، بنشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في مران الفريق.

وحرص أحمد حسن على نشر صورة له، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام، رفقة كلاً من عصام الحضري ووائل جمعة.

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