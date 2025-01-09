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"بعد أزمته الأخيرة".. زوجة الجزيري توجه رسالة لجماهير الزمالك على أغنية الألتراس

01:16 ص الخميس 09 يناير 2025
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    زوجة سيف الدين الجزيري ونجله
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    سيف الجزيري وزوجته
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    سيف الدين الجزيري مع زوجته
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    سيف الجزيري وزوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري وزوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري فقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري فقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
  • عرض 25 صورة
    سيف الجزيري رفقة زوجته
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    سيف الجزيري رفقة زوجته
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    سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك من داخل مدرجات ستاد القاهرة لدعم فريقه
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    سيف الجزيري وحسين لبيب
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    سيف الجزيري
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    سيف الجزيري وزوجته
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    سيف الجزيري رفقة زوجته
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كتب - نهى خورشيد

وجهت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة على أنغام أغنية الألتراس "يا ليالي عودي تاني":"جمهور الزمالك يا غالي".

ووجه الجزيري صدمة للجهاز الفني للقلعة البيضاء بجمع متعلقاته من النادى، بجانب رفضه التواجد ضمن معسكر الفريق لمباراة أبو قير غداً.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو قير غداً الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

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سيف الجزيري زوجة سيف الدين الجزيري نادي الزمالك سيف الدين الجزيري وزوجته
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