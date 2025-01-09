كتب - نهى خورشيد

وجهت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء.

ونشرت هبة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" رسالة على أنغام أغنية الألتراس "يا ليالي عودي تاني":"جمهور الزمالك يا غالي".

ووجه الجزيري صدمة للجهاز الفني للقلعة البيضاء بجمع متعلقاته من النادى، بجانب رفضه التواجد ضمن معسكر الفريق لمباراة أبو قير غداً.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة نظيره أبو قير غداً الخميس، وذلك ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر.

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