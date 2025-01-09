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لامين يامال وحبيبته.. 20 صورة ترصد قصة ارتباط برشلونة

01:05 ص الخميس 09 يناير 2025
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كتب - محمد عبد الهادي:

يعيش اللاعب الشاب لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وفريق برشلونة، حالة من التخبط العاطفي، بعدما ترك صديقته أليكس باديلا، ودخل في قصة حب جديدة مع آنا جيجنوسو.

من هي حبيبة لامين يامال الأولي؟

منذ بزوغ لامين يامال صاحب الـ17 عامًا في الوسط الرياضي، عرف بعلاقته مع أليكس باديا، والتي ظهر معها في العديد من المناسبات، أبرزها عقب تتويج منتخب إسبانيا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

ولكن شهدت الفترة الماضية انفصال لامين يامال عن أليكس باديا، بعدما قام اللاعب بإلغاء متابعتها عبر حسابها الرسمي"إنستجرام"، وحذف جميع الصور التي تجمعهما معاًا.

من هي صديقة لامين يامال الجديدة؟

تخطي لامين يامال انفصاله من أليكس باديا سريعًا، بعدما تفاجأ الجميع بظهوره مع حبيبته الجديدة آنا جيجنوسو، عارضة الأزياء، التي تكبره بعامين.

لامين يامال وحبيبته آنا جيجنوسو، خطفا الأضواء، حيث تعجب الجمهور من دخوله في قصة حب جديدة خلال أشهر قليلة من انفصاله عن حبيبته السابقة، وذلك في ظل سنه الصغير.

وتعتبر آنا جيجنوسو من الشخصيات المعروفة للجماهير، حيث أنها عارضة أزياء إيطالية وشاركت مؤخرًا في مسابقة ملكة جمال بلومار لعام 2024.

لامين يامال وحبيبته أثارا الجدل حول علاقتهما، حيث أن جيجنوسو تعد صديقة زميله المقرب بمنتخب إسبانيا، نيكو ويليامز.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد ذكرت في تقرير سابق لها أن آنا جيجنوسو، إلى جانب صديقتها فابيولا باجلييري، سافرتا إلى إسبانيا لتشجيع لامين يامال من المدرجات في مباراة برشلونة ولاس بالماس، وهو ما يؤكد وجود علاقة قوية تجمعهما.

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