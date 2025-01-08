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سقوط مروع.. 8 صور توثق إصابة بينتانكور لاعب توتنهام

11:50 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 18 صورة
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (2)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (1)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (5)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (6)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (3)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (4)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتاكور لاعب توتنهام في مباراة ليفربول (7)
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 3
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 1
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 4
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 5
  • عرض 18 صورة
    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 6
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    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 7
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    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 8
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    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام 10
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    إصابة بينتانكور لاعب توتنهام
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كتب- محمد عبد الهادي:

أثار رودريجو بنتانكور كولمان، نجم فريق توتنهام، الرعب لدي الجماهير خلال مباراة ليفربول، التي تقام اليوم الأربعاء.

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام، سقوط مروع للاعب في الدقائق الأولي من المباراة، بعدما فقد وعيه وتدخل الجهاز الطبي للفريق ليتم نقله لخارج الملعب.

وقرر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو بتبديل بينتانكور في الدقيقة 15، وأشرك بدلاً عنه زميله برينان جونسون.

وكان نادي توتنهام قد أصدر بيان حول إصابة اللاعب قال فيه: " يمكننا أن نؤكد أن بنتاكور استعاد وعيه، وهو يتحدث الأن، وسيتم نقله للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات".

وأعاد سقوط بنتاكور، العديد من السقطات المروعة في كرة القدم، أبرزها كانت سقوط اللاعب إيريكسن.

إصابة بينتاكور ليفربول وتوتنهام مباراة ليفربول اليوم كأس الرابطة الإنجليزية
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