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كتب- محمد عبد الهادي:

أثار رودريجو بنتانكور كولمان، نجم فريق توتنهام، الرعب لدي الجماهير خلال مباراة ليفربول، التي تقام اليوم الأربعاء.

وشهدت مباراة ليفربول وتوتنهام، سقوط مروع للاعب في الدقائق الأولي من المباراة، بعدما فقد وعيه وتدخل الجهاز الطبي للفريق ليتم نقله لخارج الملعب.

وقرر مدرب توتنهام أنجي بوستيكوجلو بتبديل بينتانكور في الدقيقة 15، وأشرك بدلاً عنه زميله برينان جونسون.

وكان نادي توتنهام قد أصدر بيان حول إصابة اللاعب قال فيه: " يمكننا أن نؤكد أن بنتاكور استعاد وعيه، وهو يتحدث الأن، وسيتم نقله للمستشفى لإجراء بعض الفحوصات".

وأعاد سقوط بنتاكور، العديد من السقطات المروعة في كرة القدم، أبرزها كانت سقوط اللاعب إيريكسن.