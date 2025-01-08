لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس كاراباو

توتنهام هوتسبر

0 0
22:00

ليفربول

كأس السوبر الإسباني

أتلتيك بلباو

0 2
21:00

برشلونة

مباريات ودية - منتخبات

مصر - كرة يد

29 33
19:00

النرويج - كرة يد

جميع المباريات

إعلان

قصة معاقبة لاعب الإنتاج الحربي بسبب احتفال إمام عاشور (صور)

11:33 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتضن كهربا بعد هدفه في شباك سموحة
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع ابنته كتاليا واحتفاله أمام سموحة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يوضح سبب احتفاله بالبالون
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور بعد هدفه في سموحة
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور مع كهربا
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور (4)_
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

تصدر محمود مرجان لاعب فريق الإنتاج الحربي، حديث الساعات الأخيرة في الشارع الرياضي المصري، وذلك بعد قرار مدربه بتحويله للتحقيق بسبب إحتفال "البالونة".

القصة بدأت عندما قام اللاعب بنشر صورة له وهو يحتفل على طريقة إمام عاشور لاعب الأهلي بعد هدفه في شباك سموحة بـ "البالون".

وقرر أيمن عبد العزيز المدير الفني لفريق الانتاج الحربي، إيقاف اللاعب وتحويله للتحقيق بسبب هذه الصورة، بجانب استبعاده من المعسكر.

وقال عبد العزيز في تصريحات خاصة لمصراوي: "ما فعله مرجان غير مقبول، وغدًا لدينا مباراة، لذلك فهو خارج حساباتي تمامًا".

وأضاف: "لم اتخذ هذا القرار بصفتي زملكاويًا، بل أرض الحدث نفسه والتصرف بعيدًا عن أي انتماءات، لكني أؤكد أن اللاعب لم يكن يقصد أي توجه باحتفاله، اللاعب يقلد إمام عاشور فقط".

وكان هذا الاحتفال قد أثار الجدل عقب مباراة الأهلي وسموحة، بعدما تلقي إمام عاشور انتقادات لاذعة من نجوم كرة القدم السابقين، مطالبين اللاعب بالتركيز داخل الملعب وعدم الالتفات للسوشيال والجماهير.

قرار أيمن عبدالعزيز تجاه اللاعب محمود مرجان، كان تربويًا، حيث رفض انسياق اللاعبين لما يثار على السوشيال ميديا، خاصة في ظل استعداد الفريق لمباراة مهمة يوم الخميس.

احتفال إمام عاشور محمود مرجان لاعب الإنتاج الحربي الأهلي الزمالك أيمن عبد العزيز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل - حكم عاجل ضد المخرج عمر زهران في واقعة سرقة شاليمار شربتلي
ماذا يعني منح هيئة الدواء مستوى النضج الثالث من "الصحة العالمية"؟.. مدبولي يُجيب
آلية جديدة لسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين.. بيان حكومي يكشف التفاصيل