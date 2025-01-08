كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل اللاعب عبدالله السعيد، نجم منتخب مصر والأهلي السابق، والزمالك الحالي، إثارته للجدل حول انتمائه الكروي، بعدما لعب لكل من الإسماعيلي والأهلي والزمالك.

عبد الله السعيد أهلاوي ولا زملكاوي؟

الكثير يعلم أن العديد من لاعبين كرة القدم يتحفظون على الإدلاء عن انتمائهم الكروي للعديد من الأسباب، مثل احترامه للفريق الذي يلعب به، أو لكسب تعاطف الجماهير المصرية ككل دون الانحياز لطرف.

وهو ما ظهر به جليًا عبدالله السعيد، بعدما تعامل بعقلية إحترافية في الكثير من هذه المواقف، التي رفض فيها جميعًا كشف النقاب عن انتمائه الكروي الحقيقي.

ففي تصريح سابق لعبدالله السعيد عام 2018، مع رامز جلال في برنامجه الرمضاني، أجاب على سؤال انت زملكاوي ولا أهلاوي، ورد اللاعب أنه ينتمي للمارد الأحمر.

وفي نفس البرنامج عام 2024، عندما سأله رامز جلال لو كان العرض الأخير الذي قدمه الزمالك هو نفس عرض الأهلي تختار مين، ليرد اللاعب بأنه يفضل الزمالك.

وفي ظهور ثالث لعبدالله السعيد مع الإعلامي إبراهيم فايق، كشف أنه ينتمي للنادي الإسماعيلي منذ أن كان صغيرًا.