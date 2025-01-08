بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

كتب- محمد عبدالهادي:

أثار اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك السابق، جدلاً واسعًا بعد قراره بمقاضاة النادي ورحيله، رغم تصريحاته السابقة التي أكدت أن المال ليس أولوية بالنسبة له وأنه ينتمي للكيان الأبيض.

وكان المحامي التونسي، أنس بن ميم، قد صرح بأن الجزيري يعرف فضل الزمالك وجماهيره عليه، ويتمنى أن يكون أسطورة من أساطير الفريق وكتابة التاريخ بالقميص الأبيض.

كما تحدث الجزيري خلال تصريحاته مع الإعلامي سيف ظاهر في وقت سابق، عن حبه للزمالك ورفضه للعديد من العروض وقال: "أنا مبسوط بتواجدي في الزمالك وكل عائلتي، ورفضت عدة عروض خليجية وضحيت علشان الزمالك".

هذا التناقض بين التصريحات السابقة والقرارات الأخيرة أثار ردود فعل متباينة بين جماهير الزمالك والإعلام الرياضي.

حيث شهدت الساعات الأخيرة، ترك اللاعب لمقر النادي، وتقدم باعتذار للمدرب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق، بعدم تواجده في مباراة الفريق القادمة، بعدما قام اللاعب بجمع متعلقاته استعدادا للرحيل.

وقام اللاعب في الفترة الأخيرة، توجيه خطاب تحذير للنادي بتقديم شكوى للفيفا، في حال عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة وتفعيل عقده الجديد