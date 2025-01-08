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حلمي كبير.. زوجة ميدو تنشر صورًا لهما وتعلق

10:32 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ميدو وزوجته
  • عرض 6 صورة
    زوجة ميدو
  • عرض 6 صورة
    يسرا زوجة ميدو
  • عرض 6 صورة
    يسرا الليثي زوجة ميدو
  • عرض 6 صورة
    يسرا الليثي زوجة احمد حسام ميدو
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شاركت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو صورًا من ظهورهما في مناسبة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زوجة ميدو على الصور: "حلمي كبير، لأن السماء ليست لها حدود، عقك كذلك".

يذكر أن يسرا الليثي تشارك ميدو في أكاديميته الجديدة لكرة القدم واعتادت الظهور معه في الأنشطة الأخيرة، وقدمت محاضرة للناشئين عن الثقة بالنفس وتنمية المهارات.

وفي وقت سابق، هنأ ميدو زوجته على حصولها على شهادة مستشارة علاقات مهنية.

ميدو مع زوجته يسرا الليثي أحمد حسام ميدو يسرا الليثي زوجة ميدو
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