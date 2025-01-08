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شاركت يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو صورًا من ظهورهما في مناسبة، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زوجة ميدو على الصور: "حلمي كبير، لأن السماء ليست لها حدود، عقك كذلك".

يذكر أن يسرا الليثي تشارك ميدو في أكاديميته الجديدة لكرة القدم واعتادت الظهور معه في الأنشطة الأخيرة، وقدمت محاضرة للناشئين عن الثقة بالنفس وتنمية المهارات.

وفي وقت سابق، هنأ ميدو زوجته على حصولها على شهادة مستشارة علاقات مهنية.