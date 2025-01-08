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13 صورة من استقبال نادي مودرن سبورت لأسرة أحمد رفعت

09:53 م الأربعاء 08 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    استقبال نادي مودرن سبورت لأسرة أحمد رفعت 5
  • عرض 13 صورة
    استقبال نادي مودرن سبورت لأسرة أحمد رفعت
  • عرض 13 صورة
    أشقاء أحمد رفعت من أمام صورته
  • عرض 13 صورة
    أشقاء أحمد رفعت
  • عرض 13 صورة
    استقبال نادي مودرن سبورت لأسرة أحمد رفعت 2
  • عرض 13 صورة
    رئيس مودرن سبورت مع أسرة أحمد رفعت 3
  • عرض 13 صورة
    رئيس مودرن سبورت مع أسرة أحمد رفعت 5
  • عرض 13 صورة
    استقبال نادي مودرن سبورت لأسرة أحمد رفعت 4
  • عرض 13 صورة
    رئيس مودرن سبورت مع أسرة أحمد رفعت 1
  • عرض 13 صورة
    رئيس مودرن سبورت مع أسرة أحمد رفعت 7
  • عرض 13 صورة
    استقبال نادي مودرن سبورت لأسرة أحمد رفعت 1
  • عرض 13 صورة
    رئيس مودرن سبورت مع أسرة أحمد رفعت 5
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كتب - نهى خورشيد:

استقبال نادي مودرن سبورت اليوم الأربعاء، أسرة الراحل أحمد رفعت لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر.

ونشر الحساب الرسمي لنادي مودرن سبورت عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" 13 صورة من الزيارة مع تعليق:"من زيارة أشقاء "ابن النادي" المرحوم الكابتن أحمد رفعت في بيتهم في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس النادي".

وكانت إدارة شؤون اللاعبين ألزمت نادي مودرن سبورت بدفع مبلغ وقدر 22250000 جنيها (اثنان وعشرون مليون ومائتان وخمسون ألف جنيها مصريا فقط لا غير)، ليرد الأخير ببيان رسمي صباح اليوم.

والجدير بالذكر أن أحمد رفعت توفي 6 يوليو 2024، بعد تدهور حالته الصحية إثر سقوطه نتيجة توقف قلبه في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري بالموسم الماضي من الدوري.

أحمد رفعت الدكتور وليد دعبس عائلة أحمد رفعت مودرن سبورت
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