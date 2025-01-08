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"أكثر جرمًا".. أحمد الطيب يعلق على احتفال إمام عاشور بالبالون

07:22 م الأربعاء 08 يناير 2025
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  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 21 صورة
    أحمد الطيب المعلق الرياضي
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور يستخرج بالون من جوربه
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    إمام عاشور وأفشة
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    إمام عاشور ينفخ بالونة بيضاء
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    إمام عاشور
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    احتفال إمام عاشور مع حسين الشحات وأفشة
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    احتفال إمام عاشور بالبالون
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    احتفال إمام عاشور مع كهربا
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    احتفال إمام عاشور (2)
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكأس" القطرية، على احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي أمام سموحة أمس ببطولة الدوري المصري.

وكتب الطيب عبر حساب الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تناول ما فعله إمام عاشور! أكثر جُرماً مما فعله إمام!، تجاهلوه، يرحمكم الله".

وكان إمام عاشور، أثار الجدل بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد الاحتفال الذي قام به، بعد إحراز هدفًا في مرمى سموحة أمس، واحتفاله بنفخ البالون ثم ضغط عليه بقدمه.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

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إمام عاشور المعلق أحمد الطيب مباراة الأهلي وسموحة فوز الأهلي على سموحة تعليق أحمد الطيب على احتفال إمام عاشور
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