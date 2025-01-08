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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات "الكأس" القطرية، على احتفال إمام عاشور لاعب الأهلي أمام سموحة أمس ببطولة الدوري المصري.

وكتب الطيب عبر حساب الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تناول ما فعله إمام عاشور! أكثر جُرماً مما فعله إمام!، تجاهلوه، يرحمكم الله".

وكان إمام عاشور، أثار الجدل بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد الاحتفال الذي قام به، بعد إحراز هدفًا في مرمى سموحة أمس، واحتفاله بنفخ البالون ثم ضغط عليه بقدمه.

وكان الأهلي، تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره سموحة أمس، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء، الذي جمع بينهما أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

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