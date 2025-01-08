روبرتو كارلوس ينام في ملعب تدريب ريال مدريد.. ما السبب؟

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ذكرت تقارير صحفية أن أسطورة ريال مدريد، روبرتو كارلوس، ينام حاليا في ملعب تدريب النادي بعد أن قرر الطلاق من زوجته بعد زواج دام أكثر من 15 عاما.

قصة روبرتو كارلوس وزوجته

وتزوج كارلوس صاحب الـ 51 عامًا، من ماريانا لوكون في شهر يونيو من عام 2009، ورزق الزوجان بابنتين (مانويلا وماريانا).

وبحسب صحيفة "Estadio Deportivo" الإسبانية، من المتوقع أن تكون تسوية الطلاق معقدة بسبب ثروة كارلوس الضخمة، والتي تقدر بنحو 160 مليون يورو (133 مليون جنيه إسترليني).

وبحسب التقارير، تواصل لوكون العيش في مسكنه الرئيسي، بينما يعيش أقارب كارلوس حاليًا في منزله الثاني، مما أدى إلى انتقال الظهير البرازيلي السابق مؤقتًا إلى مركز تدريب ريال مدريد في فالديباس.

وأمضى كارلوس 11 عامًا في مدريد بين عامي 1996 و2007، وفاز بأربعة ألقاب في الدوري الإسباني وثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة.

كم عدد أولاد روبرتو كارلوس؟

وأثار كارلوس الذي فاز أيضا بكأس العالم مع البرازيل في عام 2002، الدهشة قبل عقد من الزمان عندما كشف في مقابلة أنه لديه 11 طفلا من سبع نساء مختلفات.

وانتشر اعترافه على وسائل التواصل الاجتماعي حيث قال: "أعيش الآن مع مانويلا ولدي العديد من الأطفال".

وأوضح: "لدي سبعة في البرازيل، ولدي واحد في المكسيك، ولدي واحد في المجر يعيش في أليكانتي والآخرون يعيشون في البرازيل".

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