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قبل 10 سنوات.. ماذا قال مارادونا عن الشبه بينه وبين عدوية؟ (فيديو)

10:38 م الثلاثاء 07 يناير 2025

ماذا قال مارادونا عن الشبه بينه وبين عدوية؟

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كتبت-هند عواد:

رحل عن عالمنا قبل عدة أيام، المطرب الشعبي أحمد عدوية، عن عمر يناهز 79 عاما، وطوال مسيرته التي شهدت مئات الأغاني، لُقب عدوية بـ"مارادونا الفن الشعبي"، نسبة إلى أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا.

ولقب عدوية بـ"مارادونا"، لأنه كان يتلاعب بالكلمات ليخرج إلينا فن لا يزال حياً حتى يومنا هذا، مثلما يفعل الأرجنتيني مع الكرة، كما أن هناك شبها بينهما، خاصة في تصفيفة الشعر.

وفي عام 2014، سٌئل مارادونا عن الشبه بينه وبين عدوية، خلال ظهوره في برنامج "فهمي جمعة" الذي يقدمه الثنائي وائل جمعة نجم الأهلي السابق والفنان أحمد فهمي.

وعرض الثنائي صورة عدوية على مارادونا، ليقول الأخير: "لا.. لا.. هذا الرجل لا يشبهني البتة".

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