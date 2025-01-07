لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الأهلي

2 0
16:00

سموحة

كأس خادم الحرمين الشريفين

التعاون

0 3
17:00

القادسية

كأس خادم الحرمين الشريفين

الهلال

2 2
19:30

الاتحاد

كأس كاراباو

أرسنال

0 2
22:00

نيوكاسل

جميع المباريات

إعلان

"روح قلبي".. محمد بسام حارس مرمى سيراميكا ينشر صورًا مع زوجته ويعلق

10:29 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حارس المرمى محمد بسام مع زوجته
  • عرض 10 صورة
    حارس المرمى محمد بسام وزوجته
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد بسام حارس المرمى
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد بسام
  • عرض 10 صورة
    محمد بسام مع زوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد بسام وزوجته
  • عرض 10 صورة
    حارس المرمى محمد باسم رفقة زوجته
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد بسام لاعب منتخب مصر وسيراميكا
  • عرض 10 صورة
    زوجة محمد بسام لاعب سيراميكا
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك محمد بسام حارس مرمى طلائع سيراميكا كليوبرا صورًا رفقة زوجته، أثناء قضائهما نزهة.

وعلق محمد بسام على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل سنة وانت معايا وواقفة جنبي في ضهري وطيبة يا روح قلبي ربنا يلخيكي ليا يارب وميحرمنيش منك أبدًا يارب".

زوجة محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

وتفضل زوجة محمد بسام، مسرة إبراهيم، سباق الخيل.

يذكر أن محمد بسام لم يشارك في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت ضمن منافسات كأس مصر ضد لافيينا.

وفاز سيراميكا بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، فاز 3 مباريات وتعادل 3، وهزم مباراة.

وعاد بسام إلى قائمة سيراميكا كليوباترا المشاركة في مباراة ضد نادي طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، المقامة يوم الجمعة المقبلة.

زوجة محمد بسام محمد بسام حارس مرمى سيراميكا الدوري المصري كأس مصر
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

عاجل| "انسحاب كامل وإعادة إعمار".. ننشر تفاصيل الوثيقة المُسربة للصفقة بين حماس وإسرائيل