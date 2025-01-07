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شارك محمد بسام حارس مرمى طلائع سيراميكا كليوبرا صورًا رفقة زوجته، أثناء قضائهما نزهة.

وعلق محمد بسام على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "كل سنة وانت معايا وواقفة جنبي في ضهري وطيبة يا روح قلبي ربنا يلخيكي ليا يارب وميحرمنيش منك أبدًا يارب".

زوجة محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا

وتفضل زوجة محمد بسام، مسرة إبراهيم، سباق الخيل.

يذكر أن محمد بسام لم يشارك في مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت ضمن منافسات كأس مصر ضد لافيينا.

وفاز سيراميكا بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 12 نقطة، فاز 3 مباريات وتعادل 3، وهزم مباراة.

وعاد بسام إلى قائمة سيراميكا كليوباترا المشاركة في مباراة ضد نادي طلائع الجيش في منافسات الدوري المصري الممتاز، المقامة يوم الجمعة المقبلة.