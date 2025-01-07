إمام عاشور يحسم جدل احتفاله في مباراة الأهلي وسموحة (صور)

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بعد احتفاله بالبالونة.. إمام عاشور يرد على رسالة زوجته

برمز الأسد.. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد مباراة الأهلي وسموحة

متابعة- وائل توفيق:

تحرير: هند عواد- محمد القرش- نهى خورشيد:

أثار إمام عاشور الجدل باحتفاله بالبالونة في مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي على سموحة بهدفين دون رد، أحرزهما؛ إمام عاشور ومحمد مجدي أفشة.

وتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 14 نقطة من 7 مباريات.

وانتقد عدد من الشخصيات احتفال إمام عاشور فيما أشاد به آخرين، ووجهت له زوجته رسائل رومانسية عبر "إنستجرام"، يمكنك الإطلاع على ما دار من خلال هذه الروابط

احتفال إمام عاشور في مباراة الأهلي

"بيلعب للسوشيال ميديا".. لاعب الزمالك السابق ينتقد احتفال إمام عاشور

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ضياء السيد يعلق على احتفال إمام عاشور ويهاجم قناة الأهلي لهذا السبب

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إمام عاشور يحسم جدل احتفاله في مباراة الأهلي وسموحة (صور)

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زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد تألقه في مباراة الأهلي اليوم

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حصل إمام عاشور على جائزة رجل مباراة الأهلي وسموحة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.. للتفاصيل اضغط هنا

بعد احتفاله بالبالونة.. إمام عاشور يرد على رسالة زوجته

وجه إمام عاشور رسالة إلى زوجته ياسمين حافظ وابنته "كتاليا" وذلك بعد احتفاله المثير للجدل بالبالونة في مباراة الأهلي وسموحة. للتفاصيل اضغط هنا

برمز الأسد.. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد مباراة الأهلي وسموحة

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خلال فترة تألق إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وقبل أيام من تجربة احترافه الخارجي، ظهرت ياسمين حافظ في حياته لتزيدها سعادة ونجاح واستقرار... للتفاصيل اضغط هنا

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