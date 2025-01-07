إمام عاشور يحسم جدل احتفاله في مباراة الأهلي وسموحة (صور)

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برمز الأسد.. زوجة إمام عاشور توجه إليه رسالة بعد مباراة الأهلي وسموحة

احتفال البالونة ورسائل رومانسية.. ليلة إمام عاشور بين الحفاوة والانتقاد

وجه إمام عاشور رسالة إلى زوجته ياسمين حافظ وابنته "كتاليا" وذلك بعد احتفاله المثير للجدل بالبالونة في مباراة الأهلي وسموحة.

انتهت مباراة الأهلي وسموحة بفوز الأول بهدفين دون رد، أحرز الأهداف؛ إمام عاشور وأفشة.

وكتب عاشور على خاصة القصص القصيرة "ستوري" بانستجرام": "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي سند ليا انت وكوكو".

وجاءت رسالته ردًا على رسالته: "ما شاء الله ياحبيبي عليك، ربنا يحفظك ويخليك ليا".

وكان إمام عاشور قد احتفل ببالونة بيضاء اللون بعد تسجيله هدفًا في مرمى سموحة، وهو ما أثار الجدل بخصوص التلميح إلى نادي الزمالك.

وبعد المباراة شارك عاشور صورة بالبالونة البيضاء رفقة ابنته "كتاليا".