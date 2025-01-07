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بعد احتفاله بالبالونة.. إمام عاشور يرد على رسالة زوجته

09:45 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور مع زوجته من الملعب
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور رفقة زوجته
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بالفوز بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    إمام عاشور يحتفل مع زوجته بدوري الأبطال
  • عرض 15 صورة
    احتفال إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    لاعب الأهلي إمام عاشور وزوجته
  • عرض 15 صورة
    اللاعب إمام عاشور وزوجته
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وجه إمام عاشور رسالة إلى زوجته ياسمين حافظ وابنته "كتاليا" وذلك بعد احتفاله المثير للجدل بالبالونة في مباراة الأهلي وسموحة.

انتهت مباراة الأهلي وسموحة بفوز الأول بهدفين دون رد، أحرز الأهداف؛ إمام عاشور وأفشة.

وكتب عاشور على خاصة القصص القصيرة "ستوري" بانستجرام": "ربنا يخليكي ليا يا حبيبتي سند ليا انت وكوكو".

وجاءت رسالته ردًا على رسالته: "ما شاء الله ياحبيبي عليك، ربنا يحفظك ويخليك ليا".

وكان إمام عاشور قد احتفل ببالونة بيضاء اللون بعد تسجيله هدفًا في مرمى سموحة، وهو ما أثار الجدل بخصوص التلميح إلى نادي الزمالك.

وبعد المباراة شارك عاشور صورة بالبالونة البيضاء رفقة ابنته "كتاليا".

إمام عاشور

إمام عاشور وزوجته ابنة إمام عاشور الأهلي سموحة احتفال إمام عاشور
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