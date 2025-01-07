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إمام عاشور يحسم جدل احتفاله في مباراة الأهلي وسموحة (صور)

07:38 م الثلاثاء 07 يناير 2025
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كتب - محمد القرش:

حسم لاعب خط وسط النادي الأهلي، إمام عاشور، الجدل حول الاحتفال بهدفه في مرمى سموحة اليوم الثلاثاء.

وسجل إمام عاشور الهدف الثاني للنادي الأهلي ضد سموحة، ثم ذهب للاحتفال وامسك ببالونة كانت في الجورب، ونفخها أمام الجماهير ثم وضعها تحت قدمه وفجرها.

وأثار هذا الاحتفال الجدل عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر إمام عاشور صورة له مع ابنته عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وظهر في الصورة وهو ينفخ بالونة بيضاء، في إشارة منه أن الاحتفال خاص بابنته.

وفاز النادي الأهلي على نظيره سموحة بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة بالدوري المصري.

إمام عاشور وابنته

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