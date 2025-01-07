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يستمتع حارس ليفربول، أليسون بيكر، بقصة حب رائعة وحقيقية استمرت معه منذ أن كان لاعبا في نادي إنترناسيونال البرازيلي حتى الآن.

كيف التقى أليسون بيكر بزوجته؟

والتقى الحارس البرازيلي بزوجته ناتاليا لوي في عام 2012، حيث كانت طالبة بينما كان يبدأ رحلته كلاعب كرة قدم محترف في نادي إنترناسيونال البرازيلي.

وبقيت لوي في البرازيل لإكمال دراستها في الجامعة الكاثوليكية في بيلوتاس، قبل الانضمام إلى اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا في روما ثم لحقت به إلى ليفربول، بعد أن عقدا قرانهما في عام 2015.

هل زوجة أليسون بيكر طبيبة؟

وتخرجت ناتاليا صاحبة الـ33 عاما كطبيبة متخصصة في طب الأطفال من جامعة بيلوتاس الكاثوليكية في موطنها البرازيل.

وأشاد أليسون في وقت سابق بزوجته لأنها غادرت البرازيل وانتقلت إلى روما معه بعد أشهر قليلة من تخرجها.

وقال أليسون في تصريحات عبر صحيفة "سبورت ويك": "غادرت زوجتي ناتاليا البرازيل بعد خمسة أشهر من تخرجها لتكون معي".

وأضاف: "هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لقد استمتعت بدعمها أثناء إنهاء دراستها في الجامعة، وأعتقد أن هذا جعلني مختلفًا بعض الشيء عن لاعبي كرة القدم الآخرين".

كم عدد أطفال أليسون بيكر وناتاليا لوي؟

ورزق الزوجان بثلاثة أطفال، من بينهم الابنة الكبرى وولدان، حيث رحبا أولاً بابنتهما هيلينا في عام 2017، ثم ماتيو الذي ولد في عام 2019، وأخيراً رافائيل في عام 2021.

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن جميع أطفالهما ولدوا بفارق زمني مماثل قدره عامين، حيث تعيش الأسرة المكونة من خمسة أفراد في ميرسيسايد بإنجلترا.