"جوهرة إفريقية".. من هو كوادو أوبوكو صفقة الزمالك المحتملة؟

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كتب- محمد خيري:

دخل نادي الزمالك، في مفاوضات لضم الغاني كوادو أوبوكو، لاعب فريق مونتريال الكندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

"أوبوكو" ليس لديه مسيرة احترافية كبيرة، ولكنه لعب في الولايات المتحدة الأمريكية لفترة، بعد خروجه من بلاده.

وينشر موقع مصراوي، جميع التفاصيل التي تخص كوادو أوبوكو، وبداية مشواره في الملاعب:

يبلُغ كوادو أوبوكو من العمر 23 عامًا، من مواليد مدينة أكرا الغانية، ويشغل مركز الجناح الأيمن ورأس الحربة، ولقب في بدايته بالجوهرة الأفريقية.

بدأ أوبوكو مسيرته الكروية مع نادي أترام دي فيسر الغاني، وأحرز 29 هدفًا خلال 64 مباراة، ثم انتقل إلى نادي لوس أنجلوس الأمريكي في أكتوبر 2020، وحقق بطولتي الدوري والكأس.

عام 2023 انتقل اللاعب الغاني إلى نادي مونتريال الكندي بعقد يمتد حتى عام 2026، وخاض 33 مباراة في كافة المسابقات، وأحرز خلالهم 6 أهداف بالإضافة إلى 3 صناعات.

وشارك أوبوكو، هذا الموسم مع النادي الكندي في 16 مباراة، بواقع 517 دقيقة بسبب كثرة الإصابات، سجل خلالهم هدفين فقط وقدم تمريرة حاسمة.

إجمالي مسيرته الاحترافية، خاض أوبوكو 113 مباراة، أحرز خلالهم 19 هدفًا، وقدم 12 تمريرة حاسمة.