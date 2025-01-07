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بيرسي تاو يفاجيء جمهور الأهلي على إنستجرام بهذه الطريقة

02:48 ص الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو في الطائرة
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو وواسام أبو علي
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو وخالد عبدالفتاح من تدريبات الأهلي قبل السوبر الأفريقي ضد الزمالك
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو
  • عرض 15 صورة
    بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي
  • عرض 15 صورة
    لاعب النادي الأهلي بيرسي تاو
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فاجئ الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وحذف بيرسي تاو، عبارة "لاعب بالنادي الأهلي"، من حسابه على موقع "إنستجرام".

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع رسميا لأي ناد، بداية من الشهر الحالي.

حساب بيرسي تاو على انستجرام

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