بيرسي تاو يفاجيء جمهور الأهلي على إنستجرام بهذه الطريقة

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فاجئ الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الأحمر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات "إنستجرام".

وحذف بيرسي تاو، عبارة "لاعب بالنادي الأهلي"، من حسابه على موقع "إنستجرام".

وينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي، بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التوقيع رسميا لأي ناد، بداية من الشهر الحالي.