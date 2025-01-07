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نشرت هبة زوجة النجم التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة جديدة معه.

ونشرت هبة صورتها معه عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، على أنغام أغنية عمرو دياب :"مفيش منك".

في وقت سابق، وجه سيف الجزيري رسالة إلى زوجته وذلك أثناء ظهوره على شاشة قناة "أون تايم سبورتس"، حيث قال، إنها تسانده دومًا وتدعمه في أسوأ حالاته، وأضاف: "أحب أقول لهبة بارك الله فيك، عارف إني تعبتك كتير، واستحملتيني طول الوقت وربنا يخليكي ليا".

ويحرص سيف الدين الجزيري على التواصل زوجته قبل كل مباراة يخوضها مع الزمالك.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي الزمالك لمواجهة أبو قير يوم الخميس المقبل، وذلك ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.