ضم ثنائي والبقية تأتي.. هل يصبح الأهلي مصدر تدعيمات السويحلي الليبي؟

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كتب - محمد القرش:

شهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية اهتمام نادي السويحلي الليبي بالتعاقد مع العديد من لاعب النادي الاهلي في مختلف الألعاب الجماعية.

وتعاقد نادي السويحلي الليبي مع لاعب كرة طائرة النادي الأهلي، عبد الله عبد السلام، بشكل رسمي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

وصرح مصدر داخل النادي الأهلي "لمصراوي" أن النادي الليبي حصل على توقيع أحمد صلاح لاعب كرة طائرة الأهلي لمدة 6 أشهر أيضًا.

وأوضح المصدر أن أحمد صلاح انتقل إلى السويحلي بمبلغ مالي قدرة 130 ألف دولار يحصل عليهم النادي الأهلي مقابل 6 أشهر إعارة.

وتشهد فترة الانتقالات أيضًا، تفاوض مجلس إدارة النادي الليبي مع الأهلي لضم محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

وكان قد كشف مدير التعاقدات بنادي السويحلي، وليد الترهوني،حقيقة التفاوض مع لاعبين من الدوري المصري.

وقال الترهوني في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس خلال شهر يوليو من عام 2024: "دخلنا في مفاوضات مع أحمد قندوسي والأهلي في يناير الماضي، ولكننا تأخرنا حيث إ تمت إعارته لسيراميكا كليوباترا

واختتم: "كان هناك اتفاق مع وكيل السولية ولا تزال هناك مفاوضات مع اللاعب رغم تجديد تعاقده قبل أسبوع".

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