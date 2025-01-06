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هالاند يفاجئ الجميع بانتقاله إلى قصر ريفي بعيد.. ما القصة ؟

05:02 م الإثنين 06 يناير 2025
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    إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 46 مليون دولار
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    إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي
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كتب- محمد عبدالهادي

قرر المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، لاعب فريق مانشستر سيتي، الانتقال إلى قصر ريفي جديد مؤخرًا ليعيش فيه خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية في تقرير لها أن هالاند اختار الانتقال إلى قصر ريفي يتكون من ست غرف نوم، ويقع بالقرب من منزل زميله في الفريق جاك جريليش.

وكان هالاند قد عاش في منزل بمنطقة وسط المدينة لفترة طويلة، لكنه قرر الانتقال إلى مكان أكثر هدوءًا، خاصة بعد ولادة طفله الأول من صديقته إيزابيل هاوجسينج جوهانسون في نهاية العام الماضي.

هالاند يفاجئ الجميع بانتقاله إلى قصر ريفي

وأوضح مصدر مقرب من هالاند في تصريحاته للصحيفة أن اللاعب أمضى بعض السنوات في العيش وسط المدينة وأحب الأجواء هناك، لكنه كان حريصًا على إيجاد مكان خاص به للاستقرار.

وأضاف المصدر: "هالاند كان يبحث عن مكان هادئ يستطيع فيه الاسترخاء بعيدًا عن ضغط الحياة اليومية كلاعب كرة قدم مشهور، إذ أصبح الخروج في مدينة مانشستر أمرًا صعبًا بالنسبة له".

وفي نفس السياق، كشف المصدر عن سبب آخر لانتقال هالاند إلى هذا القصر الريفي، وهو قربه من أقرب أصدقائه في الفريق جاك جريليش، حيث يقع قصر هالاند على بُعد مسافة قصيرة من منزل جريليش، مما يسهل عليهما قضاء بعض الوقت معًا بعيدًا عن الأضواء.

هالاند زوجة هالاند مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي بين هالاند الجديد
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