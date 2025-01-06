"لا تيأس".. علي معلول يثير الجدل بهذا المنشور

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كتب - محمد القرش:

أثار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، علي معلول، الجدل بمنشور عبر خاصية "ستوري" بمنصة "إنستجرام".

ونشر علي معلول عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "لا تيأس إذا رجعت للوراء، فلا تنس أن السهم يحتاج أن ترجعه للوراء لينطلق بقوة إلى الأمام".

يُذكر أن هناك اتجاه داخل النادي الأهلي بعدم قيد علي معلول في قائمة الفريق، نظرا لعدم تحديد موعد عودته من الإصابة حتى الآن.

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