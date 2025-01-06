لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

- -
22:00

نوتينجهام فورست

كأس السوبر الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:00

ميلان

دوري القسم الثاني-أ

أبو قير للاسمدة

- -
14:30

المقاولون العرب

دوري القسم الثاني-أ

السكة الحديد مودرن

- -
14:30

بلدية المحلة

جميع المباريات

إعلان

ابنة جيرارد تنتظر طفلها الأول من نجل زعيم العصابات.. ما القصة؟

01:21 م الإثنين 06 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد (2)
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد وصديقها (1)
  • عرض 10 صورة
    ستيفن جيرارد (خلفًا) ولي بيرن في دبي بمناسبة العام الجديد
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد (1)
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد وصديقها (4)
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد وصديقها (5)
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد وصديقها (6)
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد وصديقها (2)
  • عرض 10 صورة
    ليلي إيلا ابنة جيرارد وصديقها (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تنتظر ابنة اللاعب السابق لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، ستيفن جيرارد، طفلها الأول من صديقها لي بيرن.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن ليلي إيلا الابنة الكبرى لنجم كرة القدم الإنجليزي ستيفن جيرارد، أعلن عن حملها بطفلها الأول من صديقها لي بيرن، وهو ابن أحد رجال العصابات المسجونين.

ابنة جيرارد تنتظر طفلها الأول من نجل زعيم العصابات

وشاركت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا صورة لاختبار الحمل الإيجابي إلى جانب رسالة: "سرنا الصغير، أفضل الأخبار، الصغير في الطريق".

لي بيرن، صديق ليلي إيلا، هو ابن رجل العصابات الأيرلندي المسجون ليام بيرن، والذي تم القبض عليه في إسبانيا خلال عام 2023 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في أكتوبر 2024 بتهمة حيازة أسلحة.

ويقيم جيرارد وزوجته أليكس كوران حاليا في البحرين بعد أن تولى جيرارد منصب المدير الفني لنادي الاتفاق في عام 2023.

ولدى أسطورة ليفربول وإنجلترا السابق، أربعة أطفال من زوجته: ليلي 20 عاما، ليكسي 18 عامًا، ولورديس 13 عامًا، وابن يبلغ من العمر ثماني سنوات يسمى ليو.

أقرأ أيضًا:

أحمد شوبير يفجرها: ساعات قليلة ويعلن الأهلي عن رحيل نجمه

بديل صلاح وصفقة برشلونة.. آخر تطورات انتقالات كرة القدم الأوروبية

ستيفن جيرارد ستيفن جيرارد وعائلته ابنة جيرارد ليفربول حمل ابنة جيرارد من رجل عصابات
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تفاصيل الباقات.. المصرية للاتصالات ترفع أسعار فواتير الأرضي مسبقة الدفع من 7 لـ40%
بالأرقام.. مصر تستعد لإنتاج 120 ألف سيارة هذا العام: تعرف على أنواعها