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كتب - محمد القرش:

تنتظر ابنة اللاعب السابق لنادي ليفربول ومنتخب إنجلترا، ستيفن جيرارد، طفلها الأول من صديقها لي بيرن.

ووفقا لصحيفة "ميرور" فإن ليلي إيلا الابنة الكبرى لنجم كرة القدم الإنجليزي ستيفن جيرارد، أعلن عن حملها بطفلها الأول من صديقها لي بيرن، وهو ابن أحد رجال العصابات المسجونين.

ابنة جيرارد تنتظر طفلها الأول من نجل زعيم العصابات

وشاركت الفتاة البالغة من العمر 20 عامًا صورة لاختبار الحمل الإيجابي إلى جانب رسالة: "سرنا الصغير، أفضل الأخبار، الصغير في الطريق".

لي بيرن، صديق ليلي إيلا، هو ابن رجل العصابات الأيرلندي المسجون ليام بيرن، والذي تم القبض عليه في إسبانيا خلال عام 2023 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات في أكتوبر 2024 بتهمة حيازة أسلحة.

ويقيم جيرارد وزوجته أليكس كوران حاليا في البحرين بعد أن تولى جيرارد منصب المدير الفني لنادي الاتفاق في عام 2023.

ولدى أسطورة ليفربول وإنجلترا السابق، أربعة أطفال من زوجته: ليلي 20 عاما، ليكسي 18 عامًا، ولورديس 13 عامًا، وابن يبلغ من العمر ثماني سنوات يسمى ليو.

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