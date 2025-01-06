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دائمًا ما تلعب العائلة دورًا كبيرًا في حياة الفرد، وبشكل خاص في حياة لاعب كرة القدم، حيث أن الاستقرار العائلي، يساعد في جعل الفرد يقدم أفضل ما لديه على المستطيل الأخضر وهو ما ينطبق على نجم المنتخب البرازيلي كاسيميرو.

ويعيش كاسيميرو حياة مستقرة رفقة زوجته آنا ماريانا، التي تعد هى الحائط الدفاعي الأول عن نجم وسط مانشستر يونايتد والداعم الأول له بشكل مستمر، وهذا الأمر يظهر في دفاعها الدائم عن كاسيمير ضد الانتقادات التي يمكن أن يتعرض لها اللاعب.

رد آنا زوجة كاسيميرو على منتقديه

وفي سبتمبر من العام الماضي 2024، خرجت آنا للدفاع عن زوجها والرد على كل منتقديه، عقب مشاركته رفقة مان يونايتد أمام ليفربول، في اللقاء الذي انتهى بثلاثة أهداف دون مقابل لصالح الريدز والذي تسبب كاسيميرو خلاله في هدفين من الأهداف الثلاثة التي تلقاها فريق مان يونايتد.

وقامت آنا عقب نهاية المباراة مباشرة، بنشر صورة عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" لكافة الكؤوس التي حصل عليها كاسيميرو، لتذكير المشجعين بكل ما فاز به من ألقاب، بما في ذلك 5 ألقاب لدوري أبطال أوروبا رفقة ريال مدريد.

من هي آنا زوجة البرازيلي كاسيميرو؟

وتبلغ آنا ماريانا من العمر 36 عامًا، فهى من مواليد 12 يوليو 1989 بالبرازيل.

وتعمل آنا زوجة النجم البرازيلي كخبيرة تجميل، عارضة أزياء أيضًا.

وتمتلك آنا ماريانا 522 ألف متابع على "إنستجرام".

وعلى المستوى الدراسي، فإن آنا حاصلة على البكالوريوس في إدارة الأعمال.

قصة حب كاسيميرو وزوجته

وتعود بداية حب كاسيميرو بزوجته آنا إلى عام 2011، خلال تواجده في صفوف فريق ساوباولو البرازيلي، وبعد ارتباط بينهما لمدة ثلاثة سنوات، أعلن الثنائي الزواج في يوليو من عام 2014.

ويمتلك كاسيمير طفلين من زوجته آنا، وهما سارة عمرها 9 سنوات وكايو الذي يبلغ من العمر 4 سنوات.

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