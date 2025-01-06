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"حسبنا الله".. إمام عاشور لاعب الأهلي يثير الجدل بهذا المنشور

02:54 ص الإثنين 06 يناير 2025
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    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر1
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    إمام عاشور من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي اليوم
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    إمام عاشور من مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
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    قضية إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    قضية إمام عاشور
  • عرض 25 صورة
    قضية إمام عاشور
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    إمام عاشور أثناء محاكمته بقضية خناقة المول (2)
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور وربيعة
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    من انتقال إمام عاشور إلى الأهلي
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    إمام عاشور
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    إمام عاشور
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    احتقال إمام عاشور مع الأهلي
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    إمام عاشور مع الأهلي
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    إمام عاشور من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا1
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    إمام عاشور من تدريبات الأهلي (3)
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    إمام عاشور والشناوي
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    إمام عاشور من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور والدبيس من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
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    إمام عاشور في رحلة الاهلي لجتوب أفريقيا
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كتب - يوسف محمد:

أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور قام بنشره، عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قال فينا، ما ليس فينا ونسب إليها ما لم نفعله، وتجاوز في حقنا وانكر ما فعلنا من خير".

وأضاف: "حسبنا الله فيمن آذانا، حسبنا الله فيمن تبلى علينا وافترى، حسبنا الله فيمن تحدث عنا بكل سوء، ومن فعل معنا ما يطفينا، حسنا الله في من كذب علينا ومن أدعي أننا ظالمون".

ويذكر أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، شارك رفقة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الماضية، بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الجزائري، بهدف دون مقابل.

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