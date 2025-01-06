"حسبنا الله".. إمام عاشور لاعب الأهلي يثير الجدل بهذا المنشور

من التسريب إلى طلب تعويض.. قصة أزمة فيديو كهربا المسرب من أحد الفنادق

كتب - يوسف محمد:

أثار إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل من خلال منشور قام بنشره، عبر حسابه على "إنستجرام".

وكتب عاشور عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام": "حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن قال فينا، ما ليس فينا ونسب إليها ما لم نفعله، وتجاوز في حقنا وانكر ما فعلنا من خير".

وأضاف: "حسبنا الله فيمن آذانا، حسبنا الله فيمن تبلى علينا وافترى، حسبنا الله فيمن تحدث عنا بكل سوء، ومن فعل معنا ما يطفينا، حسنا الله في من كذب علينا ومن أدعي أننا ظالمون".

ويذكر أن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي، شارك رفقة الفريق في مباراة شباب بلوزداد الماضية، بدوري أبطال أفريقيا والتي انتهت لصالح الفريق الجزائري، بهدف دون مقابل.

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