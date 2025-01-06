ستوري نجوم كرة القدم.. عيد ميلادة وسام أبو علي.. ورسالة رومانسية من شيما صابر لرامي صبري

بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي خلال آخر 24 ساعة.

واحتفل سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم القلعة الحمراء، حيث كتب عبر حسابه الرسمي "إنستجرام": "كل سنة وأنت بألف خير يا حبيبي وعقبال مليون سنة يارب".

ووجهت شيماء صابر زوجة رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو رسالة رومانسية له احتفالا بعيد ميلاده: ""أسعد عيد ميلاد لرجل أحلامي، نصف حياتي الأفضل، عمودي الفقري، منطقة الأمان والراحة الخاصة بي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبى، أنت تعني العالم بالنسبة لي ولزوزو، أنا محظوظة بوجودك".

ووجه أيمن حفني نجم الزمالك الأسبق، رسالة خاصة للنادي في ذكرى تأسيسه رقم 114، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "سأظل فخور بكل يوم مضى لي وأنا اتشرف بالدفاع عن قميصه".

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على تهنئة المهاجم الفلسطيني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر إمام عاشور عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة وسام وكتب عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".