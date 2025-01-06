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ستوري نجوم كرة القدم.. عيد ميلادة وسام أبو علي.. ورسالة رومانسية من شيما صابر لرامي صبري

02:00 ص الإثنين 06 يناير 2025
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    إمام عاشور يهنئ وسام أبو علي بعيد ميلاده
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي
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    محمد وفائي يهنئ أبو علي بعيد ميلاده
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    كوكا يهنئ وسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    سامي قمصان
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    زوجة نجم فاركو توجه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده (4)
  • عرض 13 صورة
    زوجة نجم فاركو توجه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده (3)
  • عرض 13 صورة
    زوجة نجم فاركو توجه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده (5)
  • عرض 13 صورة
    زوجة نجم فاركو توجه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده (1)
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    زوجة نجم فاركو توجه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده (2)
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    أيمن حفني
  • عرض 13 صورة
    أيمن حفني نجم الزمالك الأسبق
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واحتفل سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم القلعة الحمراء، حيث كتب عبر حسابه الرسمي "إنستجرام": "كل سنة وأنت بألف خير يا حبيبي وعقبال مليون سنة يارب".

ووجهت شيماء صابر زوجة رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو رسالة رومانسية له احتفالا بعيد ميلاده: ""أسعد عيد ميلاد لرجل أحلامي، نصف حياتي الأفضل، عمودي الفقري، منطقة الأمان والراحة الخاصة بي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبى، أنت تعني العالم بالنسبة لي ولزوزو، أنا محظوظة بوجودك".

ووجه أيمن حفني نجم الزمالك الأسبق، رسالة خاصة للنادي في ذكرى تأسيسه رقم 114، حيث كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "سأظل فخور بكل يوم مضى لي وأنا اتشرف بالدفاع عن قميصه".

وحرص عدد من نجوم النادي الأهلي، على تهنئة المهاجم الفلسطيني بمناسبة عيد ميلاده، ونشر إمام عاشور عبر حسابه على "إنستجرام"، صورة له رفقة وسام وكتب عليها: "كل سنة وانت طيب يا حبيبي".

وسام أبو علي رامي صبري شيما صابر إمام عاشور الزمالك أيمن حفني
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