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حكت إيمان زوجة محمد فضل نجم الأهلي الأسبق، تفاصيل الحادث الذي تعرض له ابنها "إسماعيل" وأدى إلى وفاته.

ونستعرض قصة وفاة ابن محمد فضل وعلاقته بعائلته..

قصة وفاة ابن محمد فضل لاعب الأهلي السابق

وقالت إيمان عن وفاة نجلها في تصريحات عبر برنامج "هي":"هو كان يوم عادي خالص، لكن المفروض يكون يوم حلو كان يوم حفلة التخرج بتاعته، كان بيتخرج من الحضانة، 31 مايو 2018".

وأضافت:"كان في عندي قبل الحادثة أحاسيس قوية تجاه، يومها أنا لبست هو كان لسه وصحيته يلا علشان نروح الحضانة، كان الغريب كمان عامل دور بطولة يومها وهيغني أغنية، حتي الأغنية دي بعدها بقي ليها معاني كتيرة بالنسبالي".

وتابعت حديثها:" وبعدين طلع من باب البيت حد عندي فاتحه؛ وإحنا كنا ساكنين في شارع هادي أوي وصعب أوي يحصل فيه حوادث، حتي الأولاد عندي على طول كانوا بيلعبوا برا".

وواصلت:"بس هو نصيب، طلع من باب البيت في عربية خطبته، أنا ماشوفتش أوي اللي حصل بس شوفت محمد وهو بيركب عربية ومشي بسرعة وهو حافي".

وأكملت زوجة فضل:"شوفت حاجة بسيطة عرفت إن في حاجة حصلت، على طول أخدت العربية وأنا مش معايا موبايل ولا أي حاجة ورحت أقرب مستشفى لينا توقعت هيروح هناك".

وأردفت:"لما دخلت سمعت الإنذار وفهمت إن في حاجة، وقعدت على الأرض وهما كانوا لسه بيحاولوا معاه، أخدت تليفون وكلمت مامتي علشان تيجي هي دكتورة".

كما حكت عنه :"الخبطة كانت قوية أوي، ومكانتش بقول وقتها غير يا لطيف ألطف بي وبينا، هو كان طفل مبهج وبيلعب وبيتحرك، هو مش طبيعي وساب علامة في أي حد شافه".

عائلة محمد فضل

وأتمت حديثها:"كان وقتها عنده 4 سنين إلا شهر؛ وكنت مقدمة علشانه للمدرسة وخلصت كل حاجة؛ حتى بعد لما مات الحضانة جابولي صورته قبل التخرج مكانتش مصدقة أنه لحق عمل كدا".

فيما قال محمد فضل في تصريحات عبر برنامج "ملعب أون تايم":"ربنا سبحانه وتعال لما بيبتلي حد، بيبقى خير فالحمدلله طبعا، في ناس كويسه جنبك، ربنا يثبتنا ويثبت مراتي وأولادي لأنهم شافوا حاجات كتيرة جدا، بس ربنا بيعوضك بناس جنبك وشغل".