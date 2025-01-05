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من التسريب إلى طلب تعويض.. قصة أزمة فيديو كهربا المسرب من أحد الفنادق

11:10 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا
  • عرض 15 صورة
    كهربا
  • عرض 15 صورة
    كهربا وخالد مرتجي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا بقميص الأهلي
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا من التدريب الختامي للأهلي قبل السفر إلى جنوب أفريقيا
  • عرض 15 صورة
    محمود كهربا في رحلة السفر
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    كهربا
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    كهربا يحتفل بهدفه في مرمى أبيدجان (4)
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    احتفال محمود كهربا بهدفه في شباك استاد أبيدجان الإيفواري
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كتب - محمد القرش

شهد اليوم الأحد الموافق 5 يناير 20258، تحديد المحكمة المختصة يوم 29 يناير لعقد أولى جلسات دعوى التعويض المقامة من محمود كهربا لاعب النادي الأهلي ضد إحدى الفنادق الشهيرة.

قصة أزمة فيديو كهربا المسرب من أحد الفنادق

وكان قد تم تسريب مقطع فيديو لمهاجم النادي الأهلي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه كهربا وهو يتشاجر في ملهى ليلي داخل الفندق.

وتقدم محامي محمود عبد المنعم كهربا، أشرف عبد العزيز، ببلاغ إلى النيابة العامة يطالب فيه بالحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت بلاعب الأهلي، بسبب تسريب الفيديو دون موافقة.

وطالب كهربا في الدعوى المقدمة للنيابة العامة بالحصول على مبلغ مالي قدره 35 مليون جنيه مصري كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت به.

يُذكر أن كهربا شارك في خسارة النادي الأهلي أمام فريق شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من منافسات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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كهربا قضية كهربا أزمة كهربا الأهلي شباب بلوزداد
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