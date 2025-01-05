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كريم الدبيس ينشر صورة مع خطيبته ويعلق

11:03 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 8 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 8 صورة
    خطوبة كريم الدبيس
  • عرض 8 صورة
    خطوبة كريم الدبيس
  • عرض 8 صورة
    خطوبة كريم الدبيس
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نشر كريم الدبيس صورة مع خطيبته على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

خطيبة كريم الدبيس

وعلق كريم الدبيس على الصور برمز قلوب حمراء.

وتفاعل متابعي كريم الدبيس مع الصورة، حيث علق أحدهم: "عقبال ليلتك الكبيرة ياحبيبي"، وعلق آخر، برمز قلوب حمراء.

حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس

واحتفل كريم الدبيس بحفل زفاف شقيقته أمس، في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر حفل الزفاف عدد من لاعبي الدوري المصري الممتاز، وهم؛ رضا بوبو، ماجد هاني لاعب نادي زد، ومصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي، وآخرين.

ويلتقي النادي الأهلي نادي سموحة في مباراة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

خطيبة كريم الدبيس الأهلي صور كريم الدبيس حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس
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