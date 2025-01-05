كريم الدبيس ينشر صورة مع خطيبته ويعلق

كشفت بسبب عشاء في مطعم.. من هي حبيبة أرنولد لاعب ليفربول؟ (صور)

من التسريب إلى طلب تعويض.. قصة أزمة فيديو كهربا المسرب من أحد الفنادق

نشر كريم الدبيس صورة مع خطيبته على حسابه الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

خطيبة كريم الدبيس

وعلق كريم الدبيس على الصور برمز قلوب حمراء.

وتفاعل متابعي كريم الدبيس مع الصورة، حيث علق أحدهم: "عقبال ليلتك الكبيرة ياحبيبي"، وعلق آخر، برمز قلوب حمراء.

حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس

واحتفل كريم الدبيس بحفل زفاف شقيقته أمس، في أحد الفنادق الكبرى.

وحضر حفل الزفاف عدد من لاعبي الدوري المصري الممتاز، وهم؛ رضا بوبو، ماجد هاني لاعب نادي زد، ومصطفى مخلوف حارس مرمى الأهلي، وآخرين.

ويلتقي النادي الأهلي نادي سموحة في مباراة ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الثلاثاء المقبل.

وتقام المباراة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.