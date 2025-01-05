بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

كتب- نهى خورشيد:

مر الثنائي محمد فضل نجم الأهلي الأسبق وزوجته إيمان العاصي؛ بالعديد من المواقف الصعبة والتحديات على المستوي الشخصي والمهني التى جعلت من قصتهما حكاية إلهام وصبر لنجوم الرياضة ومتابعي كرة القدم المصرية.

محمد فضل وزوجته

وعاشت أسرة فضل في "ابتلاء كبير" كما وصفه خاصة بعد فقدان ابنهما الأصغر "إسماعيل" الذي تعرض لحادث في عام 2018، كما أن قصة زواجهما تحمل معاناة آخري وصبر نجح الثنائي في تجاوزها معاً نعرضها في السطور التالية.

وحكي فضل بداية تعارفهما وقصة زواجهما في تصريحات عبر "أون تايم سبورت":" أنا أعرف إيمان من وقت كبير جداً من وهي صغيرة كنا في نادي الصيد سوا، وأنا وقتها كنت عشر سنين وبعد كدا اتجوزنا في يناير 2004".

وأضاف:"عرفت انها زملكاوية في 2017، حتي لما جالي عروض من الأبيض كنت بقعد استخير ربنا وهي تقولي لا، فبعدين مرة في ماتش كنت بتفرج الزمالك كان بيلعب مع إنبي او الاتحاد وخسران، وجاب جول وأنا قاعد مع صاحبي لاقيت حد من ورايا بيقول أيوة".

وتابع حديثه قائلا:"فطبعا هي قاعدة تصورلي بعد الزمالك كسب أنا وصاحبي الأهلاوي واحنا مضايقن، وفضلت ابصلها كتير وأنا مضايق".

وأكمل حديثه :"هي والدها وخالها زملكاوية؛ فهي البيئة اللي عاشت فيها كلها كدا".

وواصل:"هي حتي بعد لما بطلت مش مصدقة أني اهلاوي بتفضل تقولي أنت بتمثل؛ بقولها والله أنا أهلاوي".

عائلة محمد فضل

وعن انتمائها قال:"خبت عليه 14 سنة، بس أنا كنت بشجع محمد، هو بيلعب في أي نادي بشجعه، وابتدت الميول تظهر لما هو وقف كرة، كل واحد اخد مكانه وبدأ يشجع اللى هو عايزه، حتى كان في فترة طويلة واحنا مع بعض كان لسه في الأهلي فغصب عني كنت بشجعه ساعتها كنت أهلاوية منتمية لمحمد بس".

وحكت إيمان موقف في مباراة الأهلي خلال مساندة زوجها:" أول ماتش ليا في الاستاد كان ماتش بين الأهلي والإسماعيلي؛ وهو كان وقتها بيلعب في الدارويش، فعشان اتفرج كان لازم اقعد وسط جماهير الأحمر، وهو قالي ماتتكلميش ماتعمليش اي رد فعل كان قلقان اعمل اي حاجه

وأضافت:"وأنا في ماتش قاعدة لاقيته هوب جاب جول؛ المخرج ساب الناس كلهم وجابني أنا وأنا بضحك ومبسوطة، وصاحبه كان قاعد جنبي ونازل شتيمه فيه، وأنا قاعدة ببصلهم يا جماعة مايصحش كده؛ خبيت وشي بحاجة علشان ماحدش يشوفني".

وتابعت:"وفي ماتش العودة كنت وسط جماهير الإسماعيلي وهما فاكرني بشجع الأهلي، وانا قاعدة اقولهم يا جماعة والله أنا مرات محمد فضل".

وواصلت:"أنا دلوقتي بقعد استفزه لما الأهلي يخسر، بس مش بعمل ده على السوشيال ميديا علشان منصبه؛ وساعة ماتشات القمة هو بيتفرج لوحده".

كما كشفت عن أكلته المفضلة في تصريحات لبرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا:"أكتر حاجة بيحبها السي فودد، يعني احنا سافرنا سفرية من شهر كدا كان كل يوم ياكل سمك واستاكوزا".

ابن محمد فضل

وقال نجم الأهلي في بودكاست "النقطة العميا" مراتي أنا قصرت معاها جداً، كنت بشتغل طول الوقت لدرجة أنى لما كنت بصلي كنت بنام؛ وانا بتكلم في التليفون أنام، كنت بشتغل بس وقصرت معاها في وقت هي كانت محتاجة حد يطبطب عليها هي وأولادي".

وأكمل حديثه عنها:"لكن هي ربنا يديها طول العمر والصحة، ست، زوجة صالحة قدرت تقوم بالمهمة دي رغم الوجع اللي عندها؛ وتطبطب على الأولاد وتحفظ وتستمر؛ بعد كدا مرضها".

وأتم:"دايما في كل حكاية في حكاية الناس مش شايفها، أنا الحمدلله راضي، ربنا يديم النعمة ويحفظ مراتي وأولاد وعيلتي؛ وابني ياخدنا بأيده للفردوس الأعلي".

والجدير بالذكر أن الثنائي لديهما نجلين آخرين يظهران معاهما في كافة المناسبات.