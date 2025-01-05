من التسريب إلى طلب تعويض.. قصة أزمة فيديو كهربا المسرب من أحد الفنادق

انفصل مدافع ليفربول ألكسندر آرنولد لاعب ليفربول عن صديقته السابقة،إيريس لو، ابنة الممثل جود لو.

ويبحث متابعي ومشجعي الريدز عن التفاصيل الاجتماعية الخاصة بنجوم الفريق، إذ تصدر تساؤل عن، من هي حبيبة أرنولد لاعب ليفربول؟

ونستعرض في التقرير ما كُشف عنه حتى الآن في عدد من الصحف الإنجليزية وغيرها.

من هي حبيبة أرنولد لاعب ليفربول؟

بعد هزيمة منتخب إنجلترا منتخب إسبانيا في بطولة أوروبا لعام 2024، سافر أرنولد إلى جزيرة باربادوس في البحر الكاريبي مع إيريس بعدما تعرفا على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن علاقتهما معًا انتهت بعد 5 أشهر.

بعد انفصاله تابع أرنولد إستيل، صديقته الجديدة، على حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وفي أكتوبر سافرا في نزهة بلغت تكلفتها 6000 إسترليني في تشيشاير الأمريكي، كما شوهدا يتناولان العشاء معًا.

يتابع إستيل على موقع تبادل الصور والفيديوهات أكثر من 41 ألف متابع.

عرفت قصة أرنولد وإستيل للجمهور في شهر إبريل عام 2024، حيث التقطا لهما صورًا أثناء وجودهما في شاير بورتوبيللو في نوتينج هيل لتناول العشاء، كما شوهدا معا في مونت كارلو، موناكو، فرنسا.

زوجة أرنولد لاعب ليفربول

لم يتزوج أرنولد وبهنكي حتى هذه اللحظة، وكل الأخبار المتداولة عنهما، أنهما في علاقة غرامية.

أرنولد مع حبيبته قبل مباراة ليفربول ويونايتد

وقبل مباراة اليوم التي جمعت بين ليفربول ومان يونايتد، سافر أرنولد لقضاء وقت مع صديقته عارضة الأزياء إستيل بهنكي في مدينة البندقية، إيطاليا.

وتم تصوير الزوجين معًا في معطم ريجينا كورنو الإيطالي، حيث شكرهما مالكوا المطعم، وتأكدت علاقتهما، ووقفا لصيحفة ديلي ميل الإنجليزية، أقام أرنولد وبهنكي في فندق بلغت تكلفته 1882 دولار في الليلة.