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كتب - نهى خورشيد:

وراء حياة أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العاطفية العديد من التفاصيل والأحداث التي قد تكون غير واضحة أمام جميع متابعي كرة القدم المصرية.

ويمتلك توفيق شهرة كبيرة بين محبي ومشجعي النادي الأهلي؛ بعدما أثبت نجاحه في السنوات الأخيرة في مركز خط الوسط، وأصبح من الركائز الأساسية في تشكيلة السويسري مارسيل كولر، وليس ذلك فقط بل يعتبر محط أنظار العديد من الأندية التي ترغب في الحصول على خدماته.

وبالحديث عن حياة أكرم توفيق العاطفية، فهى لا تخلو من الغموض خاصة بعد إعلان زواجه الثاني المفاجئ للجماهير في شهر سبتمبر الماضي 2024.

قصة زوجة أكرم توفيق الأولى

ورغم احتفاله بزواجه الأول من شيماء، في عام 2020 ونشره العديد من لقطات من حفل زفافه، لم يكشف عن تفاصيل انفصاله عنها.

ورزق أكرم من زوجته الأولى طفلين، لتقوم بحذف جميع الصور التي جمعته بها من حسابها الشخصي فور إعلان زواجه الثاني.

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وبعد انفصالهما، تحرص شيماء الزوجة الأولى لأكرم على نشر صورها مع أطفالها عبر حسابها الشخصي على الإنستجرام؛ وتمتلك عليه 13 ألف متابع.