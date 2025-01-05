"رجل أحلامي".. زوجة نجم فاركو توجه رسالة رومانسية له في عيد ميلاده (صور)

كشفت بسبب عشاء في مطعم.. من هي حبيبة أرنولد لاعب ليفربول؟ (صور)

كتب - نهى خورشيد:

وجهت شيماء صابر زوجة رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو رسالة رومانسية له احتفلا بعيد ميلاده.

ونشرت شيماء عبر الاستوري الخاصة بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"لقطات من حياتهما مع رسالة:"أسعد عيد ميلاد لرجل أحلامي، نصف حياتي الأفضل، عمودي الفقري، منطقة الأمان والراحة الخاصة بي، عيد ميلاد سعيد يا حبيبى، أنت تعني العالم بالنسبة لي ولزوزو.. أنا محظوظة بوجودك".

وفي سياق متصل، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو المركز السابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط.

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