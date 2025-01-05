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مدرب الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه برسالة

06:20 م الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سامي قمصان من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر
  • عرض 13 صورة
    وسام ابو علي 1
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    وسام ابو علي 2
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي يحتفل بالهدف
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي يحتفل بالهدف
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    كهربا يحتفل مع وسام أبو علي
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي يحتفل بهدفه الثاني ضد بلوزداد (1)
  • عرض 13 صورة
    احتفال وسان أبو علي بهدفه
  • عرض 13 صورة
    وسام أبو علي
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كتب - نهى خورشيد:

احتفل سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم القلعة الحمراء.

ونشر قمصان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لأبو على مع تعليق:"كل سنة وأنت بألف خير يا حبيبي وعقبال مليون سنة يارب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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سامي قمصان وسام أبو على عيد ميلاد وسام أبو على إنستجرام سامي قمصان الدوري المصري
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