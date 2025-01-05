مدرب الأهلى يحتفل بعيد ميلاد مهاجمه برسالة

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كتب - نهى خورشيد:

احتفل سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعيد ميلاد النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم القلعة الحمراء.

ونشر قمصان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لأبو على مع تعليق:"كل سنة وأنت بألف خير يا حبيبي وعقبال مليون سنة يارب".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.