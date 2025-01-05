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حارس مرمى الأهلي في حفل زواج شقيقة كريم الدبيس (صور)

07:39 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    بوبو ويوسف حسن (1)
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس (1)
  • عرض 17 صورة
    بوبو من حفل زفاف شقيقة لاعب الأهلي (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    أول صور من حفل زفاف كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
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احتفل كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي، بحفل زفاف شقيقته أمس.

وأقيم حفل الزفاف في أحد فنادق القاهرة، بحضور عدد من لاعبي الدوري المصري الممتاز، من بينهم، مصطفى مخلوف، حارس مرمى النادي الأهلي.

كما شارك الدبيس عدد من اللاعبين، رضا بوبو ويوسف حسن لاعب الزمالك السابق، وماجد هاني لاعب زد، وآخرين.

وكان كريم الدبيس قد احتفل بخطبته في يناير2024، في فترة التوقف الدولي، وقتما كان منتخب مصر يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.

وظهر الدبيس في مباراة الأهلي الأخيرة في منافسات دوري أبطال إفريقيا.

انتهت مباراة الأهلي ضد بلوزداد بالهزيمة 0-1.

ويلتقي الأهلي سموحة الثلاثاء المقبل في مباراة ضمن مباريات الدوري الممتاز، 4 عصرًا، بتوقيت القاهرة.

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