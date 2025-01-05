"نحن متحدون".. 10 صور من حفل زفاف هالك على ابنة شقيق زوجته السابقة

عقد كريم الدبيس لاعب النادي الأهلي قرانه على زوجته في أحد فنادق القاهرة، أمس.

وشارك في حفل الزفاف عدد من لاعبي كرة القدم، من بينهم، رضا بوبو لاعب بيراميدز.

ونستعرض في التقرير 17 صورة لأجمل اللحظات بين كريم الدبيس وزوجته

خطيبة كريم الدبيس

في يناير 2024، عقد لاعب الأهلي الحالي ومنتخب مصر الأولمبي، خطبته في أجواء عائلية، شمل حضور أفراد من العائليتن.

وجاءت الخطبة في فترة التوقف الدولي، مستغلا عدم مشاركة النادي الأهلي في أي مباريات محلية أو دولية، إذ كان منتخب مصر وقتها يشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، آنذاك.

ونشر كريم الدبيس صورًا رفقة خطيبته، وظهرا مرتديين ألوان متشابه، الأبيض والكحلي.

زواج كريم الدبيس لاعب الأهلي

وأمس، احتفل كريم الدبيس بزواجه في أحد فنادق القاهرة.

وحضر حفل زفاف لاعب الأهلي؛ ماجد هاني لاعب نادي زد، ومحمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، ويوسف حسن لاعب نادي الزمالك سابقًا.

وظهر الدبيس في آخر مباراة للنادي الأهلي، ضد شباب بلوزداد، الذي انتهى بهزيمة الأحمر بهدف دون رد.

ويلتقي النادي الأهلي نادي سموحة في مباراة تقام ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة يوم الثلاثاء 7 يناير 2024، في الرابعة عصرًا، بتوقيت القاهرة.

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