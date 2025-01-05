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"بحضور نجم بيراميدز".. 10 صور من حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي

08:33 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس
  • عرض 17 صورة
    بوبو من حفل زفاف شقيقة لاعب الأهلي (1)
  • عرض 17 صورة
    كريم الدبيس (1)
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    أول صور من حفل زفاف كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 17 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
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احتفل كريم الدبيس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أمس السبت بحفل زفاف شقيقته في أحد الفنادق بالقاهرة.

حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس نجم الأهلي

وكان حفل خطوبة شقيقة كريم الدبيس أقيم يوم السبت الموافق 28 ديسمبر من العام الماضي 2024، قبل أن يقام حفل الزفاف أمس بأحد الفنادق الكبرى.

وشهد حفل الزفاف حضور حارس مرمى النادي الأهلي الشاب، مصطفى مخلوف، الذي حرص على التواجد وتهنئة زميله بحفل زفاف شقيقته.

نجم بيراميدز في حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي

وحضر حفل الزفاف عدد من لاعبي الدوري المصري ومن بينهم، ماجد هاني لاعب فريق زد، محمد رضا بوبو لاعب بيراميدز، بالإضافة إلى يوسف حسن لاعب الزمالك السابق.

وكان كريم الدبيس شارك في مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد، يوم الجمعة الماضي، في اللقاء الذي انتهى بهزيمة الأهلي من الفريق الجزائري، بهدف دون مقابل.

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صور حفل زفاف كريم الدبيس حفل زفاف لاعب الأهلي كريم الدبيس وزوجته نجم بيراميدز في حفل زفاف كريم الدبيس
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17 صورة من ظهور كريم الدبيس في حفل زفاف شقيقته

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