ستوري نجوم كرة القدم.. احتفال مودريتش وبيلينجهام.. الحضري في الاستديو التحليلي.. تهنئة ربيعة لوسام

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بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

كتب - يوسف محمد:

شارك العديد من نجوم كرة القدم داخل مصر وخارجها، متابعيهم الكثير من الصور والمنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وخلال السطور التالية، نعرض لكم عدد من المنشورات الخاصة لنجوم كرة القدم، شاركوها مع المتابعين.

ونشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال قيامه ببعض جلسات الاستشفاء.

وشارك النجم المصري محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له في إحدى مباريات فريق.

وقام النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، بشر صورة له عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة زميله بالفريق لوكا مودريتش.

وهنأ رامي ربيعة لاعب النادي الأهلي، زميله بالفريق وسام أبو علي بمناسبة عيد ميلاده، من خلال نشر صورة تجمعهما معاً.

وحرص رضا سليم لاعب الأهلي، على نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة أحد أصدقائه.

كما نشر أحمد حسام ميدو لاعب منتخب مصر السابق، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ونشر كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة السعودي، صورة له عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خلال تواجده في المران الجماعي للفريق.

وشار ك عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال تواجده في الاستوديو التحليلي لنهائي كأس الخليج العربي.

وقام محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق الريان القطري، بنشر صورة لوالدته وطالب الجمهور بالدعاء لها، بسبب تعرضها لأزمة صحية.

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