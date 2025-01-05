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"طالبًا الدعاء".. تريزيجيه يعلن تعرض والدته لأزمة صحية

12:54 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
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    تريزيجيه لاعب الريان القطري
  • عرض 4 صورة
    والدة تريزيجيه
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كتب - يوسف محمد:

طالب محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر ونادي الريان القطري، الجماهير بالدعاء لوالدته، بعد تعرضها لأزمة صحية.

ونشر تريزيجيه عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لوالدته وكتب عليها: "يارب انت الشافي نسألكم الدعاء".

وكان محمود حسن تريزيجيه انتقل إلى نادي الريان القطري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من طرابزون سبور التركي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وخاض تريزيجيه رفقة الريان هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفين.

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محمود حسن تريزيجيه منتخب مصر نادي الريان القطري إنستجرام محمود حسن تريزيجيه
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