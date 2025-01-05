"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. من هي شقيقة وسام أبو علي؟ (صور)

كتب - محمد القرش:

أُقيم حفل زفاف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس، أمس السبت في أحد الفنادق الفاخرة.

وننشر أول 12 صورة من حفل زفاف كريم الدبيس.

أول 12 صورة من حفل زفاف كريم الدبيس لاعب الأهلي

وكان قد احتفل كريم الدبيس بخطوبته يوم السبت الموافق 13 يناير 2024، في حضور الأهل والأصحاب.

وفي يوم السبت الماضي الموافق 28 ديسمبر 2024، احتفل كريم بخطوبة شقيقته بحضور عمر خضر لاعب أستون فيلا تحت 21 عاما.

وشارك الظهير الأيسر في خسارة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

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