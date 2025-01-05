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أول 12 صورة من حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي

12:39 ص الأحد 05 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
  • عرض 12 صورة
    حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي
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كتب - محمد القرش:

أقيم أمس حفل زفاف شقيقة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كريم الدبيس، في أحد الفنادق الفاخرة.

وننشر أول 12 صورة من حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس.

أول 12 صورة من حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس لاعب الأهلي

ويوم السبت الماضي الموافق 28 ديسمبر 2024، احتفل كريم بخطوبة شقيقته بحضور عمر خضر لاعب أستون فيلا تحت 21 عاما.

وشارك الظهير الأيسر في خسارة النادي الأهلي أمام شباب بلوزداد بهدف نظيف، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

كريم الدبيس الأهلي أستون فيلا حفل خطوبة شقيقة الدبيس صور حفل زفاف شقيقة كريم الدبيس
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