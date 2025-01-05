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"نحن متحدون".. 10 صور من حفل زفاف هالك على ابنة شقيق زوجته السابقة

05:00 ص الأحد 05 يناير 2025
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    كاميلا أنجيلو زوجة هالك (3)
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    كاميلا أنجيلو زوجة هالك (1)
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    كاميلا أنجيلو زوجة هالك (2)
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    حفل زفاف هالك وكاميلا أنجيلو (9)
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    حفل زفاف هالك وكاميلا أنجيلو (6)
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    حفل زفاف هالك وكاميلا أنجيلو (7)
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    حفل زفاف هالك وكاميلا أنجيلو (10)
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    حفل زفاف هالك وكاميلا أنجيلو (1)
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    حفل زفاف هالك وكاميلا أنجيلو (8)
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كتب - محمد القرش:

أقيم حفل زفاف لاعب المنتخب البرازيلي السابق، هالك، اليوم السبت على ابنة شقيق زوجته السابقة.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن هالك كان متزوجا من عمة كاميلا، إيران أنجيلو، حيث استمرا معا لمدة 12 سنة، أنجب الثنائي 3 أطفال بين عامي 2007 و2019 ( إيان وتياجو، وأليس).

هالك ينشر صور ويعلق على زواجة من ابنة شقيق زوجته السابقة

وفي تعليقه على حفل زفافه، كتب هالك على حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "أمام الله ووعود حبنا، نحن متحدون في قلب واحد، أحبك".

وأُقيم حفل الزفاف في مسقط رأس هالك في كامبينا غراندي بدولة البرازيل، في حضور عائلة وأصدقاء الثنائي.

ووفقا للصحيفة فإنه من المقرر تنظيم حفل آخر في السابع من يناير داخل منتجع فاخر في جواو بيسوا، ويشارك في تنظيم الحفل 500 متخصص، بما في ذلك الطهاة ومصممو الزهور وفنيو الصوت والإضاءة.

يُذكر أن هالك سجل 11 هدفا خلال 49 مباراة مع منتخب البرازيلي، كما حصد بطولة كأس القارات في عام 2013.

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