هالك يتزوج ابنة شقيق زوجته السابقة على شاطئ البحر (صور)

"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. من هي شقيقة وسام أبو علي؟ (صور)

كتب - محمد القرش:

تزوج اللاعب السابق لمنتخب البرازيل ونادي أتلتيكو مينيرو الحالي، هالك، بابنة شقيق زوجته السابقة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم البرازيلي الدولي السابق هالك قام بترتيب حفل زفافه على شاطئ البحر من كاميلا أنجيلو، والتي كان بمثابة عم لكاميلا عندما كان متزوجًا من إيران أنجيلو.

وأوضحت الصحيفة أن هالك كان متزوجًا من عمة كاميلا، إيران أنجيلو، واستمر الثنائي معًا لمدة 12 عامًا، وكان لديهم ثلاثة أطفال معًا بين عامي 2007 و2019 ( إيان وتياجو، وأليس).

وسجل هالك 11 هدفا في 49 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2009 و2021 وكان جزءا من تشكيلة الفريق الفائز بكأس القارات في عام 2013.

وعلى مستوى كرة القدم، اشتهر بفترة وجوده مع بورتو البرتغالي بين عامي 2008 و2012، والتي فاز خلالها بلقب الدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري المحلي.