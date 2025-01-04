لم يتم العثور على نتائج البحث

مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

أورلاندو بايرتس

3 0
18:00

استاد أبيدجان

دوري أبطال أفريقيا

الرجاء البيضاوي

0 0
21:00

ماميلودي صنداونز

كأس ملك أسبانيا

بارباسترو

0 4
20:00

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليل

1 1
20:00

نانت

جميع المباريات

إعلان

هالك يتزوج ابنة شقيق زوجته السابقة على شاطئ البحر (صور)

09:18 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    هالك لاعب زينيت الروسي الحالي (2)
  • عرض 9 صورة
    هالك لاعب أتلتيكو مونيرو (2)
  • عرض 9 صورة
    زوجة هالك السابقة إيران (يسار) في الصورة مع ابنة أختها كاميلا (يمين)
  • عرض 9 صورة
    هالك لاعب زينيت الروسي الحالي (1)
  • عرض 9 صورة
    هالك لاعب أتلتيكو مونيرو (1)
  • عرض 9 صورة
    هالك اللاعب السابق لمنتخب البرازيل (2)
  • عرض 9 صورة
    هالك اللاعب السابق لمنتخب البرازيل (1)
  • عرض 9 صورة
    هالك وزوجته كاميلا أنجيلو (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

تزوج اللاعب السابق لمنتخب البرازيل ونادي أتلتيكو مينيرو الحالي، هالك، بابنة شقيق زوجته السابقة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن النجم البرازيلي الدولي السابق هالك قام بترتيب حفل زفافه على شاطئ البحر من كاميلا أنجيلو، والتي كان بمثابة عم لكاميلا عندما كان متزوجًا من إيران أنجيلو.

وأوضحت الصحيفة أن هالك كان متزوجًا من عمة كاميلا، إيران أنجيلو، واستمر الثنائي معًا لمدة 12 عامًا، وكان لديهم ثلاثة أطفال معًا بين عامي 2007 و2019 ( إيان وتياجو، وأليس).

وسجل هالك 11 هدفا في 49 مباراة مع منتخب البرازيل بين عامي 2009 و2021 وكان جزءا من تشكيلة الفريق الفائز بكأس القارات في عام 2013.

وعلى مستوى كرة القدم، اشتهر بفترة وجوده مع بورتو البرتغالي بين عامي 2008 و2012، والتي فاز خلالها بلقب الدوري الأوروبي وأربعة ألقاب للدوري المحلي.

منتخب البرازيل نادي أتلتيكو مينيرو هالك الدوري الأوروبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الأقوى منذ 10 سنوات.. عباس شراقي يكشف تفاصيل زلزال إثيوبيا الجديد