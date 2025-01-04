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"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. من هي شقيقة وسام أبو علي؟ (صور)

08:41 م السبت 04 يناير 2025
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كتب - يوسف محمد:

احتفل النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم، بعيد ميلاد شقيقته "سيلين أبو علي".

وأعاد أبو علي نشر صورة له رفقة شقيقته، كتب عليها: "أفضل فريق إلى الأبد"، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتحتفل سيلين أبو علي اليوم السبت الموافق 4 يناير الجاري، بعيد ميلادها ال 26.

وتعرف سيلين أبو علي بدعمها المستمر لشقيقها وللنادي الأهلي، حيث تقوم بنشر صور لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، بشكل مستمر وهى ترتدي قميص الفرد.

وقامت سيلين أبو علي في وقت سابق، بنشر صورة لها رفقة والدها ووالدتها، خلال قيامهم بجولة في الأهرامات.

كما نشرت سيلين صورًا لها مع والديها بقميص النادي الأهلي، أثناء مؤازرة وسام في إحدى المباريات ومشاركته احتفال التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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