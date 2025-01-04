"بعد احتفاله بعيد ميلادها".. من هي شقيقة وسام أبو علي؟ (صور)

يعد اللاعب محمد أبو فاني من لاعبي كرة القدم، الذين أثاروا حالة واسعة من الجدل خلال الأشهر الماضية، خاصة في ظل ظهوره في قائمة منتخب الكيان الصهيوني في أكثر من فترة توقف دولي وآخرها في نوفمبر الماضي، على الرغم من جذوره الفلسطينية.

وما أثار الجدل بشكل كبير هو مشاركة اللاعب في صفوف المنتخب الإسرائيلي، على الرغم من أصوله الفلسطينية، وهو ما أثار دهشة الكثير حول مشاركته مع منتخب الكيان الصهيوني، بالرغم من الهجمات العدوانية الذي يقوم بها جيش الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

أصول اللاعب محمد أبو فاني

وتعود أصول اللاعب محمد أبو فاني، إلى فلسطين حيث أنه ولد في منطقة كفر قرع شمال إسرائيل، في 27 إبريل عام 1998، فهو يبلغ من العمر 26 عامًا.

وكانت بداية مشوار أبو فاني في كرة القدم، من بوابة نادي مكابي حيفا، والظهور الأول له مع الفريق في عام 2017، قبل الخروج على سبيل الإعارة لأكثر من فريق مثل "هبوعيل رمات غان وهبوعيل الخضيرة".

وفي يوليو 2023، انضم أبو فاني إلى صفوف فريق فرينكفاروزي المجري، الذي يلعب في صفوفه محمد علي بن رمضان لاعب المنتخب التونسي، والمرشح للإنضمام إلى النادي الأهلي.

وتتدرج أبو فاني في الفئات السنة المختلفة لمنتخب الكيان الصهيوني، حتى وصل للمنتخب الأول والذي شارك معه في 28 مباراة، تمكن خلالهم من تسجيل هدفين وكانت مباراته الأولى في أكتوبر عام 2025 أمام منتخب إيسلندا.

أقرأ أيضاً:

طلب رحيل كولر.. مصدر يكشف قرارات الأهلي بعد الخسارة من شباب بلوزداد