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زوجة عماد متعب تنشر صورًا جديدة وحارس مرمى الأهلي السابق يعلق

07:23 م السبت 04 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    عماد متعب مع ابنته في رحلة
  • عرض 10 صورة
    زوجة عماد متعب مع بناتها في الصحراء
  • عرض 10 صورة
    زوجة عماد متعب يارا نعوم
  • عرض 10 صورة
    عماد متعب مع زوجته وبناته في رحلة بالصحراء
  • عرض 10 صورة
    زوجة عماد متعب وأولاده
  • عرض 10 صورة
    عماد متعب مع زوجته وبناته في رحلة بالصحراء
  • عرض 10 صورة
    يارا نعوم زوجة عماد متعب
  • عرض 10 صورة
    متعب وزوجته 1
  • عرض 10 صورة
    عماد متعب رفقة زوجته
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شاركت زوجة عماد متعب يارا نعوم صورًا جديدة من رحلتها رفقته وبناتها في الصحراء، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت زوجة عماد متعب على الصورة برمز قلب أصفر.

وتفاعل حارس مرمى الأهلي السابق أمير عبد الحميد مع الصور وعلق برمز قلب أحمر.

وشاركت يارا نعوم صورًا من رحلتها أمس، وعلقت: "البسوا المموه بيخافوا منه".

يذكر أن يارا نعوم زوجة نجم الأهلي السابق، حصلت على لقب ملكة جمال مصر عام 2008، وشاركت في عدد من الأعمال الفنية منها فيلم "حسين ميسرة".

وعلى جانب آخر، ينتظر جمهور الأهلي آخر تطورات ملف مباراة اعتزال متعب، خاصة أنه أعلن في وقت سابق، إجراءات اتصالات لتنظيم مباراة بين الأهلي وبرشلونة.

زوجة عماد متعب يارا نعوم الأهلي بنات عماد متعب حفل اعتزال عماد متعب أمير عبد الحميد
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